Галереи (18+)

Велосипедистка дня: колумбийская фанатка Trek'ов Лаура Отеро

У нее два Trek'а: шоссейный и mtb. И много фото в бикини. Взглянуть не желаете?

Читай также: Велосипедистка дня: «железная леди» Дженнифер Волльманн

Лаура Отеро эндорсит локальные бренды спортивной экипировки и питания. А вот до статуса официального амбасадора велосипедов торговой марки Trek еще не добралась. Но с фото, которые девушка постит в Instagram, это явно ненадолго. Ибо невозможно на них на обратить внимание, что уже сделали мы. Что, вероятно, в скором времени сделают менеджеры упомянутого бренда. Листаем.

От каких еще велосипедов фанатеют представительницы прекрасного пола — ответы ищите в нашей самой горячей рубрике. Всем вдохновения!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Велосипедистка дня: «верующая» фанатка mtb с ником Pipia
6 лучших упражнений для растяжки убитой голени велосипедиста
Чтобы гладко и красиво: зачем велосипедисты бреют ноги
Best of the best: 14 лучших приложений для велосипедистов
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 14 мая 2020

Велосипедистка дня: «верующая» фанатка mtb с ником Pipia
Досуг 9 мая 2020

Велосипедистка дня: член женской любительской команды Крисси Х. Хадгис
Досуг 4 мая 2020

Велосипедистка дня: «рекреационный райдер» Мария Камила Кинтеро
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK