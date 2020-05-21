Велосипедистка дня: колумбийская фанатка Trek'ов Лаура Отеро

У нее два Trek'а: шоссейный и mtb. И много фото в бикини. Взглянуть не желаете?

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Лаура Отеро эндорсит локальные бренды спортивной экипировки и питания. А вот до статуса официального амбасадора велосипедов торговой марки Trek еще не добралась. Но с фото, которые девушка постит в Instagram, это явно ненадолго. Ибо невозможно на них на обратить внимание, что уже сделали мы. Что, вероятно, в скором времени сделают менеджеры упомянутого бренда. Листаем.

От каких еще велосипедов фанатеют представительницы прекрасного пола — ответы ищите в нашей самой горячей рубрике. Всем вдохновения!