Велосипедистка дня: «железная леди» Дженнифер Волльманн

Ее грудь усеяна орденами Ironman'а, в ее велопарке — Cervelo (модель из R-Series — семейства байков для триатлона) и Specialized. Еще Дженнифер Волльманн — любящая мать и преданная жена. А что постит в Instagram?

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Начнем с триатлона: Дженнифер Волльманн дважды финишировала на Ironman 140.6 (лучшее время — 10 часов 40 минут), шесть раз преодолевала Ironman 70.3 (лучшее время — 5 часов 06 минут). Про планы на 2020 пока молчит. Вероятно, в силу того, что из-за коронавируса и эпидемии многие старты перенесены, а то и вовсе отменены. Ну а теперь про Instagram спортсменки. Там нас предсказуемо встретили фото забегов, велотренировок, плавания. Неплохая мотивация заниматься спортом (если эти фильмы уже «не работают») + немного бикини. Приятного просмотра.

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