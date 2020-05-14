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Велосипедистка дня: «верующая» фанатка mtb с ником Pipia

«Поклоняйся Господу со страхом. Дрожать и становиться на колени перед ним», — написала в своем Instagram pipia Mtb. Интересно, а как смотрит Бог на то, что она постит в социальных сетях...?

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До бесстыдницы Лауры Аранго сегодняшней героине нашей самой горячей рубрики далеко. Но ее «псалмы» в шапке странички Instgaram'а... Ах, если бы все это было про велосипед. Хотя, ему она, судя по фото, тоже «поклоняется».

Тема бикини не раскрыта — лови лучшие фото звезды глянца и гламура Мел Родригес, а также татуированной вело-красотки по имени Бриттни.

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