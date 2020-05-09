Велосипедистка дня: член женской любительской команды Крисси Х. Хадгис

«Мы идем домой в поисках убежища. Для меня же убежище — это мой велосипед», — пишет Крисси Х. Хадгис. Что мы еще знаем про девушку?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Велосипедистка дня: «рекреационный райдер» Мария Камила Кинтеро

Жизнь Крисси Х. Хадгис сложилась так, что дом для нее был местом нелюбимым: там находился вечно недовольный отец, который регулярно «взрывался» на старшего сына / родного брата Крисси. Посему маленькая девочка постоянно сбегала. И когда подросла, уехала из дома окончательно.

Нет, мы не будем пересказывать биографию Хадгис и то, как она пришла к велоспорту и велосипеду в целом (все это уже сделали тут). Хотим лишь процитировать девушку:

«Дом — место, куда мы можем сбежать, компас, на который мы можем ссылаться, чтобы ориентироваться в нашей жизни. Мы идем домой в поисках убежища. Для меня убежище — велосипед».

Лучшие фото Крисси и ее «убежища» — смотрите:

Читай также: Легче не станет, вы просто едете быстрее: цитаты знаменитых о велосипеде

Великие мысли про велосипед не менее великих велосипедистов: Альберто Контадора — читайте тут (кстати, недавно в рамках борьбы с коронавирусом он выставил на продажу свой «чемпионский» шоссейник, подробности тут) и Лэнса Армостронга — читайте тут.