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Велосипедистка дня: «рекреационный райдер» Мария Камила Кинтеро

Девушка работает рекламщиком и катается на велосипеде ради здоровья и удовольствия. По крайней мере на это намекает то, как она себя называет («рекреационный»).

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Мария Камила Кинтеро регулярно бороздит просторы колумбийского шоссе, любит фотографироваться на фоне красивых пейзажей и всегда мило улыбается на камеру (подвинься, Кэти Фогель). Чем еще примечательна девушка (помимо того, что является симпатичноq пропагандой езды на шоссейном велосипеде) — ответы ищем в следующей галерее:

Красивой пропаганды велосипедов шоссе много однозначно не бывает. Посему добавка — топ-фото Джессики Элизальде и Аоао Сининарт

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