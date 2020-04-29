Велосипедистка дня: сексуальная фанатка тату и йоги по имени Бриттни

Она практикует йогу, живет с котом, пьет пиво «Hail Satan Drink Beer», ну а самое главное — катается на фиксе и грейвеле Marin.

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«Все происходит так, как должно происходить», — философствует Бриттни. Так что без паники, если еще не накопили на один из велосипедов, которые скоро станут классикой шоссе. Поступайте так, как это делает девушка: катайтесь на том, что есть, пейте любимые напитки (особенно те, которые отлично утоляют жажду) и любите кота. И смотрите лучшие фото барышни.

Не знающим, что такое фикс, — читать этот материал. Остальным — смотреть лучшие фото еще одной любительницы таких велосипедов.