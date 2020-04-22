Велосипедистка дня: начинающая гроза немецкого триатлона Стефани Штутгарт

«Плаваю, катаю, бегаю. А еще я — коктейль из немецко-венгерских специй», — намекает на свои происхождение и любовь к триатлону Стефани Штутгарт. Что мы нашли в ее Instagram?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Велосипедистка дня: фитнес-тренер и бегунья Молли Риттербек

А еще девушка — эндорсер Runova Running Socks (немецкие носки для бега). Любит кофе (вероятно, и знает, какой кофе самый полезный для велосипедиста), путешествия, и старается не пропускать ни одно соревнование по триатлону на территории Германии. И даже иногда стоит в планке. Остальное про Стефани Штутгарт смотрите в следующей галерее:

Фото еще одной не менее довольной жизнью триатлетки, но на этот раз не из Германии, смотрите тут. А кому девушки не интересны и хочется почитать про самые экстремальные триатлоны, кликать сюда.