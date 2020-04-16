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Велосипедистка дня: фитнес-тренер и бегунья Молли Риттербек

Девушка — не просто фитнес-тренер, а «health director» (так написала в своем Instagram). Что еще мы подсмотрели в профиле Молли Риттербек?

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А подсмотрели мы то, что помимо велосипеда девушка любит бег и часто занимается йогой. В бикини... И путешествия. Много путешествий. Где только не катилось колесо ее велосипеда. Кстати, велосипед: в «арсенале» путешественницы — грейвел Cannondale (похож на Cannondale Topstone Carbon 2019, но это неточно). Именно на нем она и бороздит просторы родного Нью-Йорка да близлежащих грунтов. Любителям красивых пейзажей — обязательно к просмотру!

Фанаты велосипедисток с «крепкими» бедрами, ловите добавку — лучшие фото Андреиты Кастро, а также профессионального mtb-райдера Лизы Пау.

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