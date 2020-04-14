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Велосипедистка дня: очаровательный SMM-редактор Кэти Фогель

«Хочу лишь вызывать на лицах людей улыбки и пробуждать в них желание прокатиться на моем велосипеде», — пишет Кэти Фогель в своем Instagram. И что же у нее за велосипед?

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А судя по «Инсте», велосипед у Кэти Фогель не один: есть фото и с Fuji, и с Look, и даже с S-Works. Примечательно: все шоссейники, ни грамма «гравия» или mtb, что дает все причины включать девушку в список фанаток шоссейного велоспорта (как и Джессику ЭлизальдеДжессику Ширейките и многих других героинь самой горячей рубрики Bike&Me). И да: если бы Кэти искала работу, мы бы обязательно приютили ее в составе членов нашей команды. А вы бы взяли ее к себе SMM-менеджером?

Любители шоссе, ловите добавку: топ-фото гламурной Аоао Сининарт и isi_cycling.

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