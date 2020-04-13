Велосипедистка дня: «мексиканская» фанатка шоссе и mtb Джессика Элизальде

При слове «мексиканская» некоторые тут же подумали про текилу. Но нет: вместо алкоголя у нас не менее «крепкая» велосипедистка — Джессика Элизальде.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Велосипедистка дня: атлет Red Bull и чемпионка по велокроссу Эви Ричардс

Девушка — типичный эндорсер типичных велосипедных брендов. Нетипична лишь ее причастность к NBK2 (mtb-велокоманда из Мексики, членом которой является Джессика Элизальде). Помимо горных велосипедов Джес любит и катается на шоссе, регулярно принимает участие в спортивных соревнованиях (в том числе беговых), и постоянно постит фото со своими крепкими бедрами. В общем, она делает все то, что стоило бы и нашему главному редактору, не будь он ленивой... личностью. А вы можете похвастаться тем же?

Любители mtb, налетай: лучшие фото аппетитной Элеоноры Колетти и бикини-модели Джулии Амоне. Приятного просмотра.