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Велосипедистка дня: «мексиканская» фанатка шоссе и mtb Джессика Элизальде

При слове «мексиканская» некоторые тут же подумали про текилу. Но нет: вместо алкоголя у нас не менее «крепкая» велосипедистка — Джессика Элизальде.

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Девушка — типичный эндорсер типичных велосипедных брендов. Нетипична лишь ее причастность к NBK2 (mtb-велокоманда из Мексики, членом которой является Джессика Элизальде). Помимо горных велосипедов Джес любит и катается на шоссе, регулярно принимает участие в спортивных соревнованиях (в том числе беговых), и постоянно постит фото со своими крепкими бедрами. В общем, она делает все то, что стоило бы и нашему главному редактору, не будь он ленивой... личностью. А вы можете похвастаться тем же?

Любители mtb, налетай: лучшие фото аппетитной Элеоноры Колетти и бикини-модели Джулии Амоне. Приятного просмотра.

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