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Велосипедистка дня: атлет Red Bull и чемпионка по велокроссу Эви Ричардс

Она — высококлассный гонщик в жанре mtb и велокроссе. А еще Эви Ричардс стала чемпионкой мира по велокроссу, когда ей не было 23 лет: на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов.

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Эви — велосипедист Team GB (торговая марка, используемая с 1999 года Британской олимпийской ассоциацией для олимпийской сборной Великобритании и Северной Ирландии) и велогонщик Trek Factory Racing (сегодня — Trek-Segafredo, профессиональная велокоманда Мирового Тура UCI из США). А еще Эви Ричардс — серебряный медалист Игр Содружества (Commonwealth Games — международные комплексные спортивные соревнования стран Содружества наций, проводящиеся раз в четыре года, а по количеству участников и объему выступлений уступающие лишь Летним Олимпиадам. Игры Содружества — один из самых важных элементов в спортивно-культурных отношениях между членами Содружества). 

Эви Ричардс — атлет Red Bull, велосипедист Team GB и велогонщик Trek Factory Racing

Эви Ричардс — атлет Red Bull, велосипедист Team GB и велогонщик Trek Factory Racing

Источник: instagram.com

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Как видим, «грудь спортсменки — в орденах». Но это еще вы не видели ее Instagram. Что же там? Тут без просмотра следующей галереи не разобраться. Приготовьтесь: будет много спорта, очаровательных улыбок и женской красоты.

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