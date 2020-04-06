Велосипедистка дня: канадский триатлет Дэни Олафсон

И на шпагат садится, и в планке стоит, и в бикини фотографируется, а про велосипед — и вовсе молчим. Дэни Олафсон, спасибо за мотивацию!

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В это тревожное время, когда каждый применяет всевозможные меры, дабы не стать жертвой covid-19, мы продолжаем тренироваться (в том числе практикуем домашние тренировки без велосипеда). И отдельную благодарность за мотивацию спешим выразить Дэни Олафсон — триатлетке из Канады, помогающей не забывать цель, не опускать руки, и продолжать заниматься тем, без чего не представляем своей жизни. Что же это? Да подскажет нам всем ответ следующая галерея с лучшими фото спортсменки:

Фанатам триатлеток — смотреть лучшие фото Стефани Требук и Iron Kate.