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Велосипедистка дня: сексуальная фитнес-модель и поклонница велоспорта Лаура Аранго

С такими бедрами, ягодицами и кубиками на прессе... Лаура Аранго, по тебе явно плачут чемпионаты «Мисс фитнес-бикини».

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В качалке она тренирует мышцы, на велосипеде на сушит тело, на пляже Лаура Аранго заботится о том, чтобы ее кожа была «нежной и шелковистой»... Казалось бы, типичная фитоняшка (вылитая Маян Пери). Но нет: у нее двое детей, муж и много обязанностей. Дорогая Лаура, и когда ты все успеваешь...?

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Лаура Аранго — не единственная, кто помимо текущих дел находит время на велоспорт. С ней «в обойме» — замужний предприниматель Тельма Рибейро (фото тут), психолог Джулия Эстер (фото тут) и многие другие. А как находить время на работу, семью, личную жизнь и велоспорт удается вам?

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