Велосипедистка дня: mtb-lover с крепкими бердами Андреита Кастро

Она — амбассадор Optimus bikes (товары для горного велоспорта) и Pa'lCuello (компрессионные чулки), замужняя женщина, мать двоих детей. А еще Андреита Кастро без ума от горных велосипедов.

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Судя по фото в Instagram, ситуация с коронавирусом девушку ни грамма не пугает, и поэтому Андреита Кастро не нуждается в наших советах для психологического здоровья, не сидит дома да не выискивает очередные альтернативы макаронам. Она продолжает вращать педали, окружая себя красивыми пейзажами и не забывая снимать «сочный» контент, который очень даже есть смысл публиковать в нашу самую горячую рубрику. Что за контент — ответ в следующей галерее.

Андреита любить фотографировать свои крепкие бедра. А вот почти состоявшаяся бикини-модель и тоже фанатка mtb Джулия Амоне — кое-что другое. Что именно — ответ тут.