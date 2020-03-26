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Велосипедистка дня: счастливая обладательница Pinarello Dogma F10 Ана Болена Авелла

В своем Instagram она указала, что увлекается mtb. Но,судя по фото, горными велосипедами там и не пахнет. Ана Болена Авелла, ты нас обманула?

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Еще в велоперке девушки имеется Specialized — тоже не горный. Но привлек нас именно Pinarello Dogma F10 Аны — велосипед, который скоро станет классикой шоссейного велоспорта (по версии Bicycling, подробности тут). А еще мы заметили, что Ане Болене Авелле все к лицу — и велоформа, и вечерние наряды, и даже бикини (подвинься, Ванесса Веласкес). В общем, вам это надо видеть.

Всей редакцией собрались, подумали, и пришли к выводу, что девушки на шоссе — это всегда прекрасно. А в подтверждение сему еще раз полистали галереи с лучшими фото красивых шоссейниц Аоао Сининарт и Wattage Cottage. Присоединяйтесь к клубу.

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