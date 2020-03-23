Велосипедистка дня: фитнес-модель и финишер Ironman по имени Unchalee Hassadeevichit

В попытке произнести ее имя да фамилию поджарил себе мозги даже Google-переводчик. Зато мы знаем, что девушка живет в Бангкоке и регулярно принимает участие в соревнованиях по триатлону.

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Также Unchalee Hassadeevichit — счастливая мать и «фитнес-леди» (указала в своем Instagram). В приоритете — плавание, велосипед и бег (Iron Kate, подвинься), а еще девушка — заядлый сторонник здорового питания и в целом здорового образа жизни (тоже подсмотрели в ее социальных сетях). Ну и самое впечатляющее: Unchalee Hassadeevichit — финишер Toyota Ironman 70.3. В галерее ниже есть тому доказательство. Так что листайте внимательнее, если есть желание увидеть фрагменты того, как девушка преодолевала одно из самых серьезных соревнований по триатлону.

Как такому милому созданию удается финишировать на состязании, которое не по зубам многим мужчинам? Ответ ищите в интервью с Михаилом Бойко, одним из самых крутых экстремальных триатлетов Украины (подробности тут).