Велосипедистка дня: начинающий любитель шоссе Джесика Шерейките

Она родилась и выросла в Чикаго, сегодня обитает в Майами. Любит путешествовать и сниматься в бикини. И недавно открыла для себя шоссейный велоспорт. Что мы еще знаем про Джесику Шерейките?

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В профиле девушки — фото с велосипедом, в велоформе. Есть причины полагать, что ее имя недавно вписали в список эндорсеров бренда (но это неточно). А вот в чем мы уверены наверняка, так это в красоте. Она прекрасна, и ее фото — тому доказательство, а еще приятное завершение тяжелого рабочего дня, особенно если его запивать правильным коктейлем . Приятного просмотра, дорогие читатели

Джесика Шерейките, желаем тебе побыстрее вливаться в ряды шоссейников и становиться такой же уверенной велосипедисткой, как Каро Идальго и / или Лина Католико.