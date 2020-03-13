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Велосипедистка дня: бесстрашный член Trinx Factory Team Люсия Брамати

Девушка живет в Италии и катается... Нет, не на велосипедах марки Trinx, как оказалось. На чем же?

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В велосипедном арсенале Люсии БраматиBLR, кастомные байки одной из итальянских мануфактур. Замечена как на электробайке, так и на грейвеле + имеются фото с лицом в грязи (все в лучших традициях велокросса). А недавно еще и выложила снимок с горным Trinx, в велоформе Trinx. Похоже, все серьезно. А вы бы катались на велосипедах этой марки?

  • Прежде, чем давать ответ на выше поставленный вопрос, посмотрите видео после галереи — чтобы узнать, что такое Trinx.

Обещанный ролик — смотрите:

Да, Trinx — не Cannondale Topstone Carbon 2019, и тем более не Bianchi e-SUV Rally 2020. Но с выводами не спешим: правды не узнать, пока не прокатишься.

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