Велосипедистка дня: гламурная фанатка шоссе Аоао Сининарт

Девушка сообщила, что в рабочее время она — продавец винтажной мебели. А вне ее — любительница уничтожать шоколадки, особенно во время езды на велосипеде.

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Судя по Instagram, Аоао Сининарт — еще и модница, метящая в фотомодели (почти как Моеко Фукуда, только в шубе / без бикини). В той же социальной сети высмотрели: в велопарке девушки два велосипеда. Первый — компактная складная вещь. Вероятно, для перемещений по городу. А вот второй — неизвестный нам Storck. Что это — загадка. Google и вовсе говорит, мол, это немецкий производитель кондитерских изделий. Дорогие читатели Bike&Me, может, у вас есть идеи?

Любить велосипеды шоссе — хорошо. А любить шоссе и кожаные юбки — просто прекрасно. Этим и занимается Каро Идальго. Смотреть ее лучшие фото можно тут.