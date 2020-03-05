Велосипедистка дня: замужний предприниматель Тельма Рибейро

В своем Instagram Тельма Рибейро сразу указала, что она — девушка замужняя. Поэтому единственные предложения, которые принимает, — это деловые.
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Тем не менее, дама не отказалась от не коммерческого предложения появиться в самой горячей рубрике Bike&Me (Тельма имеет свой бренд-производитель бикини). И даже поделилась личным кредо: «Жизнь мимолетна. Поэтому наслаждайся тем, что имеешь. У меня есть велосипед. И я балдею, когда катаюсь на нем». А какие чувства испытываете вы, садясь на любимый байк (например, Cervelo S5)?
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