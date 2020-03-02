Галереи (18+)

Велосипедистка дня: милый пилот Андхина Аюнингтяс

Пытаться выговорить ее имя / фамилию — дело гиблое, не стоит. Вместо этого — листайте фото Андхины Аюнингтяс.

Читай также: Велосипедистка дня: трековая велогонщица с ником Cindy Fix

Девушка не просто крутит педали, а занимается дуатлоном (бег + велосипед + бег). А еще Андхина Аюнингтяс ведет свой YouTube-канал, на котором постит видео со своими тренировками, полетами и «всякой всячиной». Да, не Сьюзанн Флинн, но, все же... Смотрите:

В своем Instagram Андхина Аюнингтяс написала: «Если ваши мечты не пугают вас, значит, они недостаточно велики». Логичен вопрос: а пугают ли вас ваши мечты? Листаем галерею и размышляем.

Коль сегодня у нас «вечер размышлений», то давайте подумаем еще над одним вопросом: кто милее — велосипедистка Лина Боднарук или путешественница Лорена Альварес?

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
На них пришел смотреть Кличко: велосипеды Merida на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)
Велосипедистка дня: вечный студент и путешественница Лорена Альварес
Женские велосипеды сезона 2020: 25 лучших моделей
«На манеже все те же»: велосипеды Ardis на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 25 февраля 2020

Велосипедистка дня: вечный студент и путешественница Лорена Альварес
Досуг 19 февраля 2020

Велосипедистка дня: бикини-модель, серфер, скейтбористка и виндсерфер с ником Nieves Albacete
Досуг 12 февраля 2020

Велосипедистка дня: фанатка mtb и фотографироваться в бикини Джулия Амоне
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK