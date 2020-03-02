Велосипедистка дня: милый пилот Андхина Аюнингтяс

Пытаться выговорить ее имя / фамилию — дело гиблое, не стоит. Вместо этого — листайте фото Андхины Аюнингтяс.

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Девушка не просто крутит педали, а занимается дуатлоном (бег + велосипед + бег). А еще Андхина Аюнингтяс ведет свой YouTube-канал, на котором постит видео со своими тренировками, полетами и «всякой всячиной». Да, не Сьюзанн Флинн, но, все же... Смотрите:

В своем Instagram Андхина Аюнингтяс написала: «Если ваши мечты не пугают вас, значит, они недостаточно велики». Логичен вопрос: а пугают ли вас ваши мечты? Листаем галерею и размышляем.

Коль сегодня у нас «вечер размышлений», то давайте подумаем еще над одним вопросом: кто милее — велосипедистка Лина Боднарук или путешественница Лорена Альварес?