Галереи (18+)

Велосипедистка дня: немецко-польская путешественница с ником marta_swiatlon

«Сегодня это болит, а завтра оно работает», — мотивирует marta_swiatlon не сдаваться и продолжать «крутить станок», даже если это уже десятый интервал и рядом стынет жареная картошечка.

Читай также: Велосипедистка дня: путешественница и триатлет Кьяра Чуффини

marta_swiatlon катает на грейвеле, не против экспериментировать (иногда выезжает на стильных электробайках а-ля Biomega OKO), и почти всегда улыбается в камеру. Вероятно, это потому, что практически всегда, когда фотографируется, Марта на велосипеде (по крайней мере на это намекает ее Instagram). А как меняется ваше настроение, когда садитесь на любимый байк? А если бы это был не просто велосипед, Cervelo S5 Dura-Ace Di2?

Любителям мило улыбающихся девушек на велосипедах — смотреть фото Лаис Фузетто. А для фанатов сексапильных фитоняшек, познавших толк в велоспорте, — снимки Джены Мейзинг.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Не движок, не батарея: что чаще всего ломается в электровелосипеде
Самые популярные запросы OLX 2019: угадайте, что на втором месте
Велосипедистка дня: вечный студент и путешественница Лорена Альварес
Женские велосипеды сезона 2020: 25 лучших моделей
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 21 февраля 2020

Велосипедистка дня: «счастливая мама» и триатлет Стефани Требук
Досуг 19 февраля 2020

Велосипедистка дня: бикини-модель, серфер, скейтбористка и виндсерфер с ником Nieves Albacete
Досуг 12 февраля 2020

Велосипедистка дня: фанатка mtb и фотографироваться в бикини Джулия Амоне
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK