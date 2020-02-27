Велосипедистка дня: немецко-польская путешественница с ником marta_swiatlon

«Сегодня это болит, а завтра оно работает», — мотивирует marta_swiatlon не сдаваться и продолжать «крутить станок», даже если это уже десятый интервал и рядом стынет жареная картошечка.

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marta_swiatlon катает на грейвеле, не против экспериментировать (иногда выезжает на стильных электробайках а-ля Biomega OKO), и почти всегда улыбается в камеру. Вероятно, это потому, что практически всегда, когда фотографируется, Марта на велосипеде (по крайней мере на это намекает ее Instagram). А как меняется ваше настроение, когда садитесь на любимый байк? А если бы это был не просто велосипед, Cervelo S5 Dura-Ace Di2?

Любителям мило улыбающихся девушек на велосипедах — смотреть фото Лаис Фузетто. А для фанатов сексапильных фитоняшек, познавших толк в велоспорте, — снимки Джены Мейзинг.