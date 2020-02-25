Велосипедистка дня: вечный студент и путешественница Лорена Альварес

Девушка — трижды дипломированный «философ»: окончила мадридский Complutense University, The University of Barcelona, бельгийский The University of Antwerp. Затем Лорену Альварес потянуло в бизнес...
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Читай также: Велосипедистка дня: «счастливая мама» и триатлет Стефани Требук
... И она окончила мадридский International Trade and Business at Imefe по специальности «международная торговля». Затем Лорена Альварес открыла в себе тягу к искусству — и поступила в Art Curating Course at Saint Martin’s University (Лондон). После окончания этого ВУЗ'а ненасытная поехала в Сидней работать ассистентом на выставке The National Art Gallery of New South Wales. Какой будет следующая ее специальность, высшее учебное заведение — загадка.
Лорена Альварес — вечный студент, коллекционирующий дипломы и специальности Источник: instagram.com
Лорена Альварес — вечный студент, коллекционирующий дипломы и специальности
Источник: instagram.com
Читай также: Велосипедистка дня: профессиональный mtb-райдер Лиза Пау
Путешествуя и обучаясь, девушка параллельно работает моделью: сотрудничает в различными брендами в рамках пиар-кампаний. «Я просто обожаю моду и стиль», — рассказала в одном из интервью Лорена Альварес. Забыла упомянуть еще кое-что. Что же — ответ ищите в следующем галерее.
Мало путешественниц — ловите добавку: фото велосипедистки с ником Aniko и Кьяры Чуффини.
- А вы не забыли подписаться на YouTube-канал Bike&Me?
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!