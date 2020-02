Велосипедистка дня: вечный студент и путешественница Лорена Альварес

Девушка — трижды дипломированный «философ»: окончила мадридский Complutense University, The University of Barcelona, бельгийский The University of Antwerp. Затем Лорену Альварес потянуло в бизнес...

... И она окончила мадридский International Trade and Business at Imefe по специальности «международная торговля». Затем Лорена Альварес открыла в себе тягу к искусству — и поступила в Art Curating Course at Saint Martin’s University (Лондон). После окончания этого ВУЗ'а ненасытная поехала в Сидней работать ассистентом на выставке The National Art Gallery of New South Wales. Какой будет следующая ее специальность, высшее учебное заведение — загадка.

Лорена Альварес — вечный студент, коллекционирующий дипломы и специальности Источник: instagram.com

Путешествуя и обучаясь, девушка параллельно работает моделью: сотрудничает в различными брендами в рамках пиар-кампаний. «Я просто обожаю моду и стиль», — рассказала в одном из интервью Лорена Альварес. Забыла упомянуть еще кое-что. Что же — ответ ищите в следующем галерее.

