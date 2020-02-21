Велосипедистка дня: «счастливая мама» и триатлет Стефани Требук

Живет во Биаррице («элегантный город на юго-западе Франции» — Wikipedia). В Instagram постит фото с не менее элегантными велосипедами. Как думаете, на чем катается Стефани Требук?

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Раньше она выступала на Argon 18 для триатлона, сейчас сменила его на «не менее разделочный» Trek Speed Concept. Хотя, в Инста Стефани Требук есть и фото c Trek Madone. На чем тренируется, на чем выступает — загадка. А вы бы какой из байков выбрали для гонок? А для тренировок?

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