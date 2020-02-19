Велосипедистка дня: бикини-модель, серфер, скейтбористка и виндсерфер с ником Nieves Albacete

Как вы уже догадались по заголовку, девушка увлекается «летними» видами спорта с уклоном в сторону экстрима. Приятно, что в списке ею обожаемых активностей есть и велосипед.

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Nieves Albacete живет в одном из райских уголков земного шара — Андалусии (Испания) — и эндорсит Miller Division (скейты, серфы, лонгборды), Airush Kites (оборудование и экипировка для кайтбординга), Omni Beach Life (производитель бикини). Странно, как ее до сих пор не взяли рекламным лицом горных велосипедов Orbea, фото с которыми в Insta девушки — прилично. Хотя, еще не вечер, и все у Nieves Albacete впереди. Да и нам спешить некуда, особенно при просмотре лучших фото красивой. Так что есть смысл усаживаться поудобнее.

ВНИМАНИЕ: много бикини! Несовершеннолетним просмотр запрещен!

Женские купальники — хорошо, но триатлон лучше! Хотя, с какой стороны посмотреть... Предлагаем посмотреть с этой стороны, и с вот этой стороны. А затем еще раз подумать над вопросом.