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Велосипедистка дня: трековая велогонщица с ником Cindy Fix

«Я катаюсь только на трековых велосипедах», — пишет в своем Инста Cindy Fix, что в свою очередь намекает: фанаты mtb и прочие любители «толстых» велосипедов, вам не сюда.

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Cindy Fix — эндорсер легендарного Bianchi в США и бренда Paria (велосипедные аксессуары да экипировка). Синди — локальная «селеба», у которой неравнодушные к велосипедисткам мальчишки иногда даже берут интервью. Что она им рассказывает — смотрите в следующем ролике:

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Когда девушка вне трека, традициям не изменяет: продолжает кататься на таких же спортивных байках. Вот только вместо тренировочных велотрусов на ее ногах внезапно появляются более короткие женские шортики... Как вам Синди в такой ипостаси?

Мало трековых велосипедов — ловите добавку: WX-R Vorteq T1 (вероятно, самый дорогой трековый байк за всю историю велоспорта). А если хочется поглазеть на женскую красоту в паре с быстрыми велосипедами — смотрите лучшие фото scarbelly.

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