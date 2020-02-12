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Велосипедистка дня: фанатка mtb и фотографироваться в бикини Джулия Амоне

«Среди всех этих фальшивых и странно смотрящих людей я — единственная, кто тебе улыбнется в ответ», — написала в своем Instagram Джулия Амоне.

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Шлем full face на ее голове намекает: девушка фанатеет от экстремальных видов велосипедного спорта. Фотографии в бикини из Instagram тоже о многом говорят. До фотомодели Моеко Фукуды пока далеко, но если Джулия Амоне будет продолжать в том же духе, то, гляди, обгонит и трековую велогонщицу Орлу Уолш. Но это неточно, ведь для такого подвига нужно «пересесть на другую дисциплину». А вы бы променяли mtb на «тонкие колеса»?

Добавка женской красоты на горном велосипеде — фото Мануэлли Саут, смотрите. А если хочется, чтобы «полет был нормальный», то вам — смотреть фото  Ванессы Веласкес.

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