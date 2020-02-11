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Велосипедистка дня: бикини-модель и дизайнер Ванесса Веласкес

Девушка разрабатывает дизайн для VV Designs — собственного бренда экипировки для велосипедистов, бегунов, пловцов (одним словом, триатлетов). И как думаете, кто во всем этом снимается?

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Разумеется, она, Ванесса Веласкес (+ еще несколько не менее симпатичных коллег по вело-цеху). Но снимается девушка для собственного не только бренда, но и Instagram'а (все как у Adri Up). И делает это она отнюдь не в велоформе. В чем же? «Рассматривать ответ» разрешено только лицам, достигшим совершеннолетия.

А теперь о велоформе, дизайн которой разработала Ванесса Веласкес. Как вам?

Добавка велосипедисток-дизайнеров, появлявшихся на страницах Bike&Me — Кристин Коул Майер и tanilutri. Приятного просмотра!

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