Велосипедистка дня: профессиональный mtb-райдер Лиза Пау

«Сила измеряется в ваттах», — написала в своем Instagram Лиза Пау. И, судя по объемным-рельефным мышцам на ее ногах, девушка знает, о чем говорит.

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Лиза Пау входит в состав команды Jetset Racing (Аризона, США) и эндорсит все, что ей дают / во что ее одевают: спортивное питание Pinnacle Nutrition, экипировка Handup, экипировка RR Threads, шлемы LEM... Но не можем не отметить, что весь этот «спортивный натюрморт» разбавляют внезапно появляющиеся фото Лизы в бикини, на пляже, с правильным напитком... Да, правильно восстанавливаться она умеет. А вы можете похвастаться тем же?

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