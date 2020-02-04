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Велосипедистка дня: предприниматель, фанатка mtb и почти бикини-модель Мануэлли Саут

Она — хозяин одного из бразильских брендов-производителей одежды да аксессуаров: мужских и женских. Но в редакции Bike&Me считают, по Мануэлли Саут плачет модельный бизнес.

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В ассортимент товаров для женщин бренда Мануэлли Саут входят бикини, для рекламных кампаний которых девушка моделей не зовет, снимается сама. Так что готовьтесь: в галерее будет много не только велосипедов. Кстати, про велосипеды. Мануэлли катается на неизвестном нам Caloi. Что за байк — пытаемся разглядеть на фото ниже.

Mtb — хорошо, но что делать, если больше нравятся девушки на шоссе? Имеем ответ. Даже два! Только сегодня и только на страницах Bike&Me — лучшие фото шоссейниц Каро Идальго и Лины Католико. Приятного просмотра.

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