Велосипедистка дня: иллюстратор, дизайнер и триатлет с ником iron.kate

«Меня зовут Кейт. Я — дизайнер, мне 27. За моими плечами 8-летний опыт работы в дизайн-проектировании и иллюстрации», — пишет про себя девушка. 8 лет в дизайне — хорошо, но как долго Кейт занимается триатлоном?

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Вместо ответа на вопрос девушка оставила нам миллион своих фотографий, судя по которым, занимается Кейт не только триатлоном (в пику Кьяре Чуффини), а и еще кое-чем. Чем же?

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