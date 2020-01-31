Велосипедистка дня: предприниматель из Германии Алина Ягер

«Обращаю внимание на вещи, которые меня притягивают», — сказала Алина Ягер, села на свой Canyon и умчала в неизвестном направлении. Вероятно, навстречу другому Canyon, который, судя по Instagram, у нее имеется.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Велосипедистка дня: путешественница и nature-lover с ником Aniko

Google любезно нам подсказывает: Алина Ягер — SMM-менеджер в Canyon Bicycles, что очень даже объясняет наличие у нее велосипедов, о которых мечтает абсолютно каждый член нашей бедной скромной редакции (взгляните на Canyon Ultimate CF SLX, разве не бомба?). В свободное от работы время девушка много путешествует и всегда берет с собой один из шоссейников. Или даже путешествует на велосипедах. А вы, кстати, когда последний раз уезжали из города / региона / страны (то есть путешествовали) именно на байке?

Читай также: Велосипедистка дня: счастливая обладательница Wilier с ником jenlachmann

Хотите собраться в вело-путешествие, но не хватает мотивации? Даже фото Алины Ягер не вдохновляют? Значит, читайте правильные книги про трипы и велоспорт. И не забудьте узнать о том, как перевозить байк в общественном транспорте.