Галереи (18+)

Велосипедистка дня: путешественница и nature-lover с ником Aniko

«Люблю животных и природу. И велосипеды. Очень. И пытаюсь прожить лучшую жизнь», — вот и все, что нам про себя рассказала загадочная Анико. И прислала много фото.

Читай также: Велосипедистка дня: food-блогер и сомелье Джулия Минетто

Анико катается на mtb и шоссе. Но, судя по снимкам, ее душа лежит к даунхиллу («нежный» аналог Софии Вербочи). Еще одна деталь: в Instagram девушки, действительно, много природы. А еще животных и того, ради чего все мы тут сегодня собрались. Разумеется, речь про велосипеды. А вы про что подумали?

Хотите больше mtb — ловите добавку: фото Зузанны Кшисталы и Нурии Джиро.

 

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Видео: как велосипедисты сражаются с ветром скоростью 100 км/ч
Как зимой не свалиться с байка и ухаживать за ним: советы велосипедистов Киева
Драка дня: 72-летняя бабушка борется с 23-летним грабителем за велосипед
Велосипедистка дня: чилийская певица и фанатка mtb с ником Anita Happy Chile
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 23 января 2020

Драка дня: 72-летняя бабушка борется с 23-летним грабителем за велосипед
Досуг 21 января 2020

Велосипедистка дня: счастливая обладательница Wilier с ником jenlachmann
Досуг 20 января 2020

Велосипедистка дня: эндорсер Zerie и обладательница Pinarello Dogma F100 с ником linita9163
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK