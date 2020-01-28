Велосипедистка дня: путешественница и nature-lover с ником Aniko

«Люблю животных и природу. И велосипеды. Очень. И пытаюсь прожить лучшую жизнь», — вот и все, что нам про себя рассказала загадочная Анико. И прислала много фото.

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Анико катается на mtb и шоссе. Но, судя по снимкам, ее душа лежит к даунхиллу («нежный» аналог Софии Вербочи). Еще одна деталь: в Instagram девушки, действительно, много природы. А еще животных и того, ради чего все мы тут сегодня собрались. Разумеется, речь про велосипеды. А вы про что подумали?

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