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Велосипедистка дня: французский байк-блогер Мари Тондеро

Девушка называет себя «The Little Queen» и ведет блог про все, что связано с велосипедами. Одним словом, Мари Тондеро — наш французский вело-коллега!

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Девушка пишет о том, как правильно питаться велосипедисту, как и где хранить байк зимой, советы новичкам и уже опытным райдерам... В общем, вылитый Bike&Me, только по-французски. Взахлеб читаем ее статьи. Правда, со словариком, «крепко прижатым подмышкой». В ближайшем будущем более предметно расскажем о том, что на страницах своего блога повествует Мари Тондеро. Ну а пока — ее лучшие фото.

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Мари Тондеро — не первый блогер на страничках Bike&Me. Еще появлялась Сьюзан Флинн, фото которой можно посмотреть тут + снимки Деборы Спинелли. А о чем бы писали в своем вело-блоге вы? А какие и с кем (чем) постили бы фото?

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