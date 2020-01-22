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Велосипедистка дня: чилийская певица и фанатка mtb с ником Anita Happy Chile

Музыкальная деятельность Аниты обязывает ее принимать участие в фотосессиях (иногда около-эротических), среди которых встречается mtb-шник девушки. Приятно.

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Анита не похожа на звезду триатлона, фитнес-модель или заядлую шоссейницу. Анита похожа на милую девушку, просто катающуюся на велосипеде и получающую от этого несказанное удовольствие. И это прекрасно. А вы когда последний раз катались не ради километража, пульса, интервалов, а просто чтобы покайфовать?

Коротко о том, как и что поет Анита:

Добавка красивых велосипедисток — фото фанатки фиксов и бикини Натали Поррас, а также звезды эротических календарей с ником _de_by. Приятного просмотра.

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