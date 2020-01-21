Велосипедистка дня: счастливая обладательница Wilier с ником jenlachmann

Google исправляет ник девушки на Jens Lehmann, намекая: нет такой велосипедистки, есть такой футболист. Но мы-то знаем, что он ошибается. И очень даже зря.

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jenlachmann — сексуальная блондинка крайне симпатичная девушка, катающаяся на не менее симпатичном Wilier Triestina. Еще она ходит в сайкл-студию, крутит станок, бывает в бассейне (возможно, будущая звезда триатлона, как украинская спортсменка Екатерина Качан), и даже упражняется в качалке с железом. Фото в Instagram красивой пока немного. Но даже на то, что там есть, «слетелось» уже 1550+ подписчиков. Будем пополнять их ряды?

Вместо традиционных предложений полистать добавку фото белокурых велосипедисток, предлагаем узнать, что такое Wilier Triestina и посмотреть ролик с одним из лучших велосипедов бренда: