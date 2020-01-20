Велосипедистка дня: эндорсер Zerie и обладательница Pinarello Dogma F100 с ником linita9163

Совсем недавно Линита стала мамой. От имени всей редакции Bike&Me желаем ей крепкого здоровья, а ребенку — тоже кататься на велосипеде, на Pinarello и Liv в частности.
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PInarello Dogma F100 — не пресловутый F12 команды Team Ineos, но тоже хорош (это же PInarello). В принципе, как и сама Линита. Судя по Instagram, девушка много тренируется. Ну а затем и много
снимается в бикини восстанавливается, ибо знает: «Хорошо работает (выступает на гонках) тот, кто хорошо отдыхает». А как это делаете вы?
Любите девушек, неравнодушных к шоссе — ловите добавку: фото Сью Обри и татуированную Wattage Cottage.
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