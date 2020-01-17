Велосипедистка дня: икона Cosmopolitan и фотомодель Моеко Фукуда

Девушка не только снимается для обложек женского глянца, а и эндорсит adidas. Причем не просто эндорсит, а является глобальным амбасадором бренда. По крайней мере так Моеко Фукуда написала в своем Instagram.

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Attention! В силу специфики работы, социальные сети модели перегружены ее снимками в бикини + элитные пляжи и прочие райские уголки нашей планеты. Так что, несовершеннолетние, смотреть вам такое, вероятно, нельзя.

Моеко Фукуда — фотомодель, икона Cosmopolitan, и глобальный амбасадор adidas Источник: instagram.com

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Вероятно, из-за работы Моеко Фукуда много путешествует. Берет ли с собой велосипед — не факт. Зато факт железобетонный, что в своих allworld-трипах она находит время кататься. И приятно, что все это постит в своем Instagram. Красивая пропаганда, которую должны видеть все и каждый.

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