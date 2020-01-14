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Велосипедистка дня: польская велогонщица Рита Малинкевич

Шоссе, mtb, XCO, велокросс, и даже trial — Рита Малинкевич любит все, что связано с велоспортом. И не просто любит, а практикует: уверенно и регулярно.

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От остальных блондинок, фото которых неоднократно публиковались на страницах Bike&Me (смотреть тут), Риту Малинкевич отличает хорошее чувство юмора, позитивный настрой, и  в целом жизненная энергия. Она не боится нового, за эксперименты, а главное — всегда улыбается (будь то фотосессия для вело-календаря или когда она повисла головой вниз с дерева). Спасибо тебе, Рита, за позитив. Особенно в конце рабочего дня.

Любите блондинок на велосипедах — у нас есть таких. Например, загадочная Camelfit или Аика Калилова.

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