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Велосипедистка дня: звезда эротических вело-календарей с ником _de_by

Она снимается для календарей, фотографируется с Петером Саганом. На ее груди — гигантская бабочка, а под ней — шоссейный Haibike.

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Помимо велосипедов Дэби ходит в спортивный зал (прям как Изабель Мунос) и даже практикует йогу. В Instagram часто выкладывает фото со своей подружкой — такой же очаровательной блондинкой с тату. И еще в социальных сетях есть снимки с Деборой на фоне красивых пейзажей.

Не пейзаж. Зато Петер Саган. И Дебора (_de_by)

Не пейзаж. Зато Петер Саган. И Дебора (_de_by)

Источник: instagram.com

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И да: в арсенале блондинки есть фото с Петером Саганом (кстати, на чем он катался на Тур де Франс 2019вспоминаем тут) + девушка попала на странички одного из швейцарских эротических велосипедных календарей 2020. За что же ее все так любят?

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