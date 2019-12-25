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Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником isi_cycling

Она катается на шоссейном BMC Teammachine. По состоянию на 25 декабря 2019 проехала 723 км. До тысячи осталось чуть-чуть. Как думаете, доберет?

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Судя по фото isi_cycling в Instagram, она живет (или часто бывает) в каком-то из теплых уголков нашей планеты. Поэтому очень даже вероятно, что за оставшиеся дни девушка не только доберет тысячу, но и прокатит больше. Будем держать за нее кулаки. Ну и, разумеется, листать лучшие фото блондинки.

«Короли асфальта» и просто почитатели красивых девушек на шоссе, для вас добавка — лучшие фото Каро Идальго. Mtb-шники, не печальтесь, у нас есть кое-что и для вас. А именно — снимки очаровательной Патриции Байшо.

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