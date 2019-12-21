Велосипедистка дня: член женской велокоманды RSG_Placeworkers Хелена Бибер

Хелена — немка, и с Джастином Бибером не имеет ничего общего. Так что выдыхаем и спокойно смотрим ее фото.

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Хоть девушка и вхожа в состав женской велокоманды, ее Instagram намекает: Хелена Бибер занимается триатлоном. А еще практикует силовые, и даже умеет подтягиваться на турнике. А вы можете похвастаться тем же?

Хелена Бибир. Подтягивается на импровизированном турнике Источник: instagram.com

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На каких велосипедах тренируется и выступает немка — Scott, Cervelo, Giant, Fuji, есть даже (что неудивительно) Canyon (да здравствует Германия!). А в свободное от спорта время девушка фотографируется в деловых нарядах. Глядя на нее, почему-то вспоминаются строчки старой-доброй Шнуровской «тебе повезло, ты не такой как все, ты работаешь в офисе»... А что приходит в голову вам во время просмотра лучших фото Хелены Бибер?

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