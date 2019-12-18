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Велосипедистка дня: скалолаз и любительница кататься по городу Ребекка Канчелльери

Вскарабкаться на голую стену из камней, а еще колесить по земному шару, и даже фотографироваться в бикини — Ребекку Канчелльери не напугать ничем. В списке есть и катание на велосипеде. Приятно.

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Фиксы, немного шоссе, красивые подружки (тут много таких) и очаровательная улыбка Ребекки Канчелльери — вот чем нас привлек ее Instagram. Есть и циклокроссы да mtb. Так что смотреть фото немки (да, она — не итальянка, как вы, вероятно, подумали) будет интересно всем слоям вело-населения планеты, и особенно фанатам женской красоты.

Милые велосипедистки — у нас таких хватает. Например, украинская путешественница Екатерина Качанфотомодель Катя Слабунова. Приятного просмотра. Оставайтесь с Bike&Me!

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