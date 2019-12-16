Велосипедистка дня: колумбийский триатлет Памела Валенсия Валле

36-летняя колумбийка, родилась и выросла в Медельине, сейчас живет в Боготе. Магистр логистики. В детстве каталась на коньках, играла в волейбол. А затем выросла, и наконец-то занялась «настоящим-мужским» спортом.

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«Начала я с бега, в 2009-м. Хотела похудеть. Офисная работа — такая офисная работа... Занималась по часу три раза в неделю. В 2012-м временно переехала в Панаму и там познакомилась с правильными людьми, попала в тусовку триатлетов. Так все и началось», — рассказывает о себе Памела Валенсия Валле.

Памела Валенсия Валле и Петер Саган. Счастье Источник: instagram.com

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Сегодня девушка возвратилась на родину, в Колумбию. Тренировочный акцент смещает в сторону бега. Но про знакомых из Панамы и триатлон не забывает. В том числе и про велосипеды. Именно поэтому включаем ее в нашу самую горячую рубрику, и советуем посмотреть лучшие фото Памелы: с байками, беговые, в купальнике бассейне...

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