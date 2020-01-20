5 лучших фото велосипедов, которым плевать на снег

Смотрим на велосипеды, которым плевать на то, что сегодня мокрый снег. И вообще на снег.

Говорят, заснеженная территория — не самое лучшее место для катания на велосипеде. Но ниже показанные байки хладнокровно и уверенно доказывают обратное.

5. Бразильский гонщик Бернанду Круз

Бернанду нечасто сталкивается со снегом у себя дома (Бразилия), поэтому для него каждая поездка в заснеженную Европу — особое событие. Круз не подбирает особый байк и не катается на очень больших высотах. И не удивительно: в таком-то костюме...

Бернанду Круз в снежно-белом костюме Источник: Red Bull

4. Ронни Реннер из США

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Один из лучших экстрим-райдеров США, Ронни Реннер любит эффектные кадры и крутые повороты. У него всегда с собой есть GoPro, но гораздо более важный элемент — его велосипед. На нем Ронни готов не просто ехать по заснеженной трассе, но и покорять самые неимоверные сугробы, от чего его видео только интереснее.

Ронни Реннер, GoPro, его велосипед и красивый кадр Источник: Red Bull

3. Робби Мэддисон из США

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Вы только посмотрите на этот скачок Робби Мэддисона! Это же прелесть! Да, он не на классическом велосипеде, а на специальном сноубайке. Но этот прыжок нивелирует все. Амплитуда, угол и полет — нет сомнений в том, что Робби использует сноубайк правильно и по назначению.

Робби Мэддисон. Невероятный скачок на сноубайке Источник: Red Bull

2. Ричи Руд

Ричи Руд — райдер, который не просто спустится с любой высоты, но и сделает это максимально эффектно. Его байк не выделяется чем-то особенным, но попробуйте повторить такой кадр!

Ричи Руд — один из самых быстрых райдеров на Enduro World Series Источник: Red Bull

1. «Снежный монстр»

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Только посмотрите на эти шины, на их габариты! Они специально созданы для зимнего катания. С такими нестрашно подниматься на любую высоту, заезжать в любые снега! Красота, одним словом! И, между прочим, явно не последнюю скрипку в этом играет еще и вилка.

Велосипед, которому не страшны любые снега Источник: Red Bull

Видео

Какие велосипеды вошли в рейтинг лучших фэтбайков уходящего межсезонья? Ответ на вопрос подскажет следующий ролик. Смотрите: