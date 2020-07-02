Экстрим

Как «откинуться» на велосипеде: мастер-класс шотландского экстремала

Дэнни Макаскилл продолжает радовать нас своими архивными видео. На этот раз — ролик о том, как он тренировался выполнять трюк «The Backwards Roll» для «Wee Day Out».

«Wee Day Out»

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«Wee Day Out» — экстремальное видео Дэнни Макаскилла, снятое в далеком 2016-м с командой Red Bull и Cut Media. В нем шотландец катается на велосипеде в красивом цветочном поле, а также на перилах моста, на рельсах перед локомотивом, скачет по крыше дома, гоняется за овечками, ныряет на байке под воду с головой…

Это надо видеть:

«The Backwards Roll»

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1 июля 2020 Макаскилл на своем YouTube-канале выложил архивный ролик о том, как снимали «Wee Day Out». А именно — тренировочный процесс умения падать на спину. Разумеется, в видео полно падений, на которые иногда больно даже смотреть. Именно этот ролик и покажем. Смотрим, как делать не надо, даже если очень хочется:

Шотландец умеет трюкачить не только в поле, но и закрытых помещениях. Например, в тренажерке. Как это было — смотрите тут.

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