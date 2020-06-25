«Danny Daycare» Дэнни Макаскилла: как снимали один из самых «лютых» роликов экстремала

Во всем мире — карантин, старты отменяются. Тоска. Что делать? «А давай-ка я смонтирую ролик о том, как снимал Danny Daycare», — подумал шотландский экстремал Дэнни Макаскилл. И смонтировал, и выложил на YouTube.

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«Danny Daycare» Дэнни Макаскилла

Ролик, в котором экстремал прокатил ребенка в коляске по всей Шотландии. Эпичные кадры, при просмотре которых сердце замирает. Но ребенок остался цел-невредим. А, судя по выражению его лица в конце видео, еще и счастлив. Хотели бы оказаться на месте малыша?

Danny MacAskill — Archive

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Дабы в период карантина хоть как-то напомнить о себе, шотландец не стал выбрасываться из окна, как это сделал Фабио Вибмер (смотреть тут). Он собрал в единый фильм кадры о том, как снимали «Danny Daycare» + краткий рассказ, как это было. До этих крышесносных трюков, конечно, далеко, но от этого ролик не менее захватывающий.

А вам слабо на велосипеде вытворять так же?