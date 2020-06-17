День, когда «Безумный Макс» разогнался до 167 км/ч на велосипеде

Экстремальное видео о том, как австриец Маркус «Безумный Макс» Штокль побил собственный рекорд скорости на mtb.

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Был февраль 2017 года, Маркус «Mad Max» Штокль находился на горе высотой 1200 м в пустыне Атакама в Чили. Уже тогда он мог похвастаться мировым рекордом, казалось бы, невероятной скорости для горного велосипеда — 164,95 км/ч. Но амбициозный Маркус хотел разогнаться еще быстрее.

Одевшись в ярко-красный обтекаемый костюм и аэродинамический шлем, он это сделал — и достиг скорости в 167,6 км/ч. Это число легко представить, когда речь идет об авто, но уж точно не о горном велосипеде.

Маркус «Mad Max» Штокль. Эпичный спуск с горы на скорости 167 км/ч Источник: Red Bull

Идеальный план

За 20 лет Штокль должен был уже привыкнуть к рекордам. В далеком 1999-м он установил свой первый мировой рекорд, разогнавшись по снежному склону французского горнолыжного курорта Лез-Арк до скорости 187 км/ч. В 2007-м райдер решил превзойти свое достижение и спустился снежной трассой Ла Парва в Чили со скоростью 210 км/ч. Но «Безумный Макс» решил, что хочет попробовать свои силы на гравии, поэтому через четыре года сделал спуск с вершины вулкана Серро-Негро в Никарагуа, разогнавшись до рекордных 164,95 км/ч. Позже и этого оказалось мало.

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Перед новым рекордом Штокль осознавал, что его защитный шлем недостаточно аэродинамический и требует серьезной доработки. Поэтому райдер обратился к команде специалистов, которые помогли ему изготовить новую и более совершенную защиту. Кроме того, экстремал в аэродинамической трубе проверил свои костюм и байк. Подготовка к новому рекорду после чилийского успеха началась.

Для спуска Маркус Штокль использовал специальный костюм, проверенный в аэро-трубе Источник: Red Bull

Безумные цифры

Для дополнительной безопасности во время езды Маркус надел специальный костюм с защитой для ног + шлем состоял из двух частей: защитной и аэродинамической. Прежде, чем пойти на рекорд, Штокль начал подготовку на снежных склонах в Австрии, а затем провел восемь тренировок в Чили.

Ролик о том, как «Безумный Макс» готовился в Австрии (спуск The Streif, гора Ханенкамм):

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В качестве спота для нового рекорда райдер выбрал вершину высотой 3972 метра с идеальным уклоном 45°. Для разгона до рекордной скорости и безопасного торможения у «Безумного Макса» было 1200 метров, после чего начинались опасные каменистые участки. Во время финального спуска его сердцебиение вплотную подошло к отметке 170 ударов в минуту, тогда он как раз достиг рекордной скорости — всего за 11 секунд. Не менее удивительным было то, что рекорд был поставлен на велосипеде, каждую деталь которого можно приобрести в обычном магазине.

Штокль спускался на байке, каждую деталь которого можно купить в обычном вело-шопе Источник: Red Bull

Что дальше

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Сможет ли Штокль в будущем побить собственный рекорд еще раз? Он комментирует это так: «После скорости 160 км/ч, дальнейший разгон требует огромных усилий. Каждый километр в час дается невероятно трудно». Время покажет...

Смотрим, как Маркус бил собственный рекорд скорости на mtb, разгоняясь до 167 км/ч: