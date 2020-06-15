500 км на велосипеде за 18 часов — это реально: невероятный рекорд атлетки из Сингапура

Сингапурская спортсменка Чу Линг Эр приняла физически и психически изнурительный велосипедный вызов: проехала 500 км на велосипеде. Как это было и что ее заставило это сделать?

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Сингапур — маленький остров-город-государство в Юго-Восточной Азии. Расположен он на самом юге Малайского полуострова, между Малайзией и Индонезией. Общая площадь острова — 725,7 км², а автомобильная дорога вокруг Сингапура — 125 км. Немало профессиональных атлетов тренируются на этой трассе в рамках подготовки к триатлонным дистанциям. Подходит этот маршрут и для подготовки к Ironman, велосипедный участок которого составляет 180,25 км. В таких случаях атлетам приходится проезжать полтора, а то и два полных круга вокруг страны. На преодоление такого километража у спортсменов основном уходит 24 часа.

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А как насчет того, чтобы проехать четыре полных круга вокруг Сингапура? А если усложнить задачу и преодолеть расстояние менее чем за 18 часов? Сможет ли человеческая психика и физиология выдержать такое испытание? Этот вопрос задала себе лучший триатлет Азии Чу Линг Эр.

Чу Линг Эр — сингапурская триатлетка, одна из лучших в Азии Источник: pinterest.com

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Пока большая часть Сингапура спала во время боя курантов в полночь накануне Рождества, Чу Линг Эр села на байк и начала свой велосипедный пробег длиной 500 км. Ее целью было завершить путь-эквивалент четырех путешествий вокруг Сингапура в течение 18 часов.

Линг Эр неоднократно принимала участие в велопробеге, и наибольшее расстояние, которое она проехала до того, составляло 180,25 км. А в этот раз спортсменка решила преодолеть до 500 км. Возникает вопрос: «почему»?

Чу Линг Эр — триатлет, собравшийся проехать 500 км за 18 часов на велосипеде Источник: pinterest.com

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«В межсезонье люблю что-то делать, чтобы повысить уровень осведомленности о благотворительном фонде Smile Asia, с которым я работаю, и напомнить себе, почему занимаюсь гонками на выносливость», — утверждает Линг Эр.

Трудно представить, что самый скоростной спортсменке Ironman в Юго-Восточной Азии когда-то говорили, мол, она больше никогда не может соревноваться в триатлоне.

В 2009 году Линг Эр попала в автокатастрофу во время тренировки на своем велосипеде. У нее была сломана левая бедренная кость и права лодыжка.

Хотя период выздоровления был одним из самых сложных в ее жизни, это научило девушку ценить каждый совершаемый шаг, и память о тех временах толкает ее вперед.

«Ценю каждый шаг и минуту своей жизни», — Чу Линг Эр Источник: pinterest.com

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И все же сейчас Чу переживает из-за потери мотивации. Есть спортсмены, которые обнаруживают, что их энтузиазм уменьшается после достижения целей. Это позиция, которая не нравится Линг Эр, но в последнее время ей все труднее даются тренировки в рамках подготовки к Ironman — из-за их продолжительности и одиночества. Она чувствует себя одинокой каждый раз, когда просыпается в 4 утра, чтобы тренироваться, пока все еще спят.

Но после преодоления одного вызова Линг Эр чувствует эмоциональный голод, который подталкивает ее к следующему. «Этот вызов мне был необходим — дабы мотивировать себя и продолжить следующий сезон», — говорит Чу Линг Эр.

«Ищу новые вызовы, дабы убить эмоциональный голод», — Чу Линг Эр Источник: pinterest.com

Итоги

Дистанция : 500 км

: 500 км Средняя скорость : 33,1 км/ч

: 33,1 км/ч Максимальная скорость : 43,6 км/ч

: 43,6 км/ч Время в пути: 17:34,08 часов

Чу Линг Эр — яркий пример для подражания: не только в велоспорте, а и в жизни.