Выкинулся из окна: невероятные трюки Фабио Вибмера во время карантина

Вот что бывает с людьми, которых закрывают на 4 недели дома в самоизоляции…

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Новенький ролик Home Office на канале австрийского экстремала Фабио Вибмера всего за три дня собрал почти 4 000 000 просмотров! Что же он там наснимал?

Кадр из видео «Home Office» австрийского экстремала. Ни одна «стиралка» не пострадала Источник: Red Bull

Краткая предыстория

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Австрийский велотриал-райдер Фабио Вибмер последние 4 недели провел в изоляции, создавая на своем дворе крутые трюки для нового вдохновляющего видео «Home Office». Перед просмотром ролика давайте узнаем интересные про него факты:

съемки проходили в Инсбруке , на все потрачено ровно 4 недели;

, на все потрачено ровно 4 недели; домашний офис Фабио Вибмера выглядит несколько иначе, чем среднестатистический: его офисное кресло — седло на велосипеде, а работа австрийца — трюкачить на байке. И страшный прыжок на велосипеде с крыши — это только в качестве «затравки»;

выглядит несколько иначе, чем среднестатистический: его офисное кресло — седло на велосипеде, а работа австрийца — трюкачить на байке. И страшный прыжок на велосипеде с крыши — это только в качестве «затравки»; когда 24-летний Вибмер «работает из дома», то можно ожидать чего угодно: полетов над крышей здания, выпадений на велосипеде из окна, метаний дротиков передним колесом и т.д.;

«работает из дома», то можно ожидать чего угодно: полетов над крышей здания, выпадений на велосипеде из окна, метаний дротиков передним колесом и т.д.; Фабио еще и принимает участие в жизни своих соседей, даже когда они обедают, занимаются йогой, выбрасывают мусор или возятся с вещами для стирки...

В процессе съемок «Home Office» Фабио Вибмер регулярно вмешивался в досуг сожителей Источник: Red Bull

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Австриец признался: «Так как мы могли снимать только в доме и саду, нам пришлось спланировать все до мелочей, и перепробовали почти все — чтобы увидеть, что получится, а что нет. Для некоторых трюков понадобилось более 600 попыток».

«Для некоторых трюков нам понадобилось более 600 попыток», — Фабио Вибмер Источник: Red Bull

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«Мы знали, что нам не позволят покинуть дом на некоторое время, но хотели сделать что-то вместе, что позволило бы людям отвлечься от вещей, даже пусть только на 5 минут. На лицах изморенных самоизоляцией людей мы хотели вызвать улыбку. Искренне надеюсь, нам это удалось», — продолжает Фабио Уибмер.

«На лицах изморенных самоизоляцией людей мы хотели вызвать улыбку», — Фабио Вибмер Источник: Red Bull

«Home Office» австрийского экстремала — смотрим и «улыбаемся»: