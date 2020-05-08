Экстрим

Выкинулся из окна: невероятные трюки Фабио Вибмера во время карантина

Вот что бывает с людьми, которых закрывают на 4 недели дома в самоизоляции…

Новенький ролик Home Office на канале австрийского экстремала Фабио Вибмера всего за три дня собрал почти 4 000 000 просмотров! Что же он там наснимал?

Кадр из видео «Home Office» австрийского экстремала. Ни одна «стиралка» не пострадала

Кадр из видео «Home Office» австрийского экстремала. Ни одна «стиралка» не пострадала

Источник: Red Bull

Краткая предыстория

Читай также: Красота-то какая: видео с экстремальными трюками в цветочном поле

Австрийский велотриал-райдер Фабио Вибмер последние 4 недели провел в изоляции, создавая на своем дворе крутые трюки для нового вдохновляющего видео «Home Office». Перед просмотром ролика давайте узнаем интересные про него факты:

  • съемки проходили в Инсбруке, на все потрачено ровно 4 недели;
  • домашний офис Фабио Вибмера выглядит несколько иначе, чем среднестатистический: его офисное кресло — седло на велосипеде, а работа австрийца — трюкачить на байке. И страшный прыжок на велосипеде с крыши — это только в качестве «затравки»;
  • когда 24-летний Вибмер «работает из дома», то можно ожидать чего угодно: полетов над крышей здания, выпадений на велосипеде из окна, метаний дротиков передним колесом и т.д.;
  • Фабио еще и принимает участие в жизни своих соседей, даже когда они обедают, занимаются йогой, выбрасывают мусор или возятся с вещами для стирки...

В процессе съемок «Home Office» Фабио Вибмер регулярно вмешивался в досуг сожителей

В процессе съемок «Home Office» Фабио Вибмер регулярно вмешивался в досуг сожителей

Источник: Red Bull

Читай также: За 2 дня — почти 2 миллиона: новый экстрим Фабио Вибмера

Австриец признался: «Так как мы могли снимать только в доме и саду, нам пришлось спланировать все до мелочей, и перепробовали почти все чтобы увидеть, что получится, а что нет. Для некоторых трюков понадобилось более 600 попыток».

«Для некоторых трюков нам понадобилось более 600 попыток», — Фабио Вибмер

«Для некоторых трюков нам понадобилось более 600 попыток», — Фабио Вибмер

Источник: Red Bull

Читай также: Выбросился из вертолета: чокнутые трюки на bmx в исполнении шотландца

«Мы знали, что нам не позволят покинуть дом на некоторое время, но хотели сделать что-то вместе, что позволило бы людям отвлечься от вещей, даже пусть только на 5 минут. На лицах изморенных самоизоляцией людей мы хотели вызвать улыбку. Искренне надеюсь, нам это удалось», — продолжает Фабио Уибмер.

«На лицах изморенных самоизоляцией людей мы хотели вызвать улыбку», — Фабио Вибмер

«На лицах изморенных самоизоляцией людей мы хотели вызвать улыбку», — Фабио Вибмер

Источник: Red Bull

«Home Office» австрийского экстремала — смотрим и «улыбаемся»:

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
20 самых крутых велосипедов апреля 2020 по версии Cycling Pulse
Велосипедистка дня: «рекреационный райдер» Мария Камила Кинтеро
Велосипедные седла: 5 самых новаторских моделей
Как выбрать велосипед для города: 10 советов неофитам
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 14 января 2020

Чокнутый райдер: Фабио Вибмер подвел экстремальные итоги года 2019
Досуг 9 декабря 2019

Фабио Вибмер и его Urban Freeride Lives 3: новая доза невероятного экстрима (ВИДЕО)
Досуг 19 сентября 2019

За 2 дня — почти 2 миллиона: новый экстрим Фабио Вибмера
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK